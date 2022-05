Los energúmenos, fuera del deporte

Hay conductas que resultan tan persistentes como repugnantes. Impresentables que se camuflan en los campos de fútbol disfrazados de aficionados y la emprenden contra los jugadores rivales de la peor manera. En este caso ocurrió en un partido entre la Mutilvera C y el Iruña B de la Copa de Primera Regional . Dos de los jugadores del Iruña recibieron insultos racistas por un grupo que estaba en la grada, en un partido que tuvo que ser suspendido por otros incidentes. Lamentable. A ello se suma la “indignación” del Iruña porque la resolución del Comité de Disciplina de la Federación Navarra de Fútbol no condena los insultos xenófobos que se reflejan en el acta. El fútbol se convierte a menudo en cobijo de quienes insultan y amenazan sin ton ni son, lo mismo a jugadores, árbitros o espectadores. No es la primera vez ni será la última. Y el mensaje frente a esas actitudes debe ser alto y claro: no hay lugar en el deporte para los energúmenos.