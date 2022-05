No es el dinero, es el rojo

La plaza de los Fueros de Pamplona va a acoger la mayor bandera de Navarra, de 96 metros de superficie, colgada de un mástil de 30 metros de altura. El presupuesto, unos 100.000 euros. Y en ello está el alcalde Maya. ¿Deben gastarse en estos momentos 100.000 euros para su instalación? Opinable. Pero que sea el mundo nacionalista, que utiliza los símbolos identitarios hasta en la sopa, el que hable de gasto excesivo... Ya no se acuerdan del coste que supuso para todos los pamploneses la colocación de la ikurriña en el balcón consistorial en tiempos de Asiron, sentencia tras sentencia condenatoria. No es el dinero lo que molesta a los nacionalistas, es el color rojo. Si fuese una bicrucífera, verde, blanca y roja, aplaudirían con las orejas. PNV y Bildu son expertos en instalar ikurriñas gigantes en enclaves estratégicos de Euskadi. No parece descabellado que la plaza de los Fueros de Navarra albergue una bandera de Navarra. Roja.