¿Quién genera división?

Último capítulo del, rechazado mayoritariamente en el Parlamento. Y la presidenta Chivite critica a Navarra Suma por confrontar y generar división. Por querer algo tan obvio como que se condene el terrorismo etarra y no se pacte con quien no lo haga. Como si en un plan por la paz en el mundo se pasase de puntillas la invasión de Putin en Ucrania. Peor aún: que se culpara a Zelenski de favorecer la división por pedir la condena al invasor ruso.No es creíble que la presidenta Chivite no sepa quién está en el lado de la paz y la convivencia, y quién no ha cruzado todavía esa línea divisoria. Pero no le interesa verbalizarlo y colocar a Bildu entre la espada y la pared. Depende de sus votos.