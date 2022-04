Del Burgo vs Beltrán

No parece que la llegada a la presidencia del Partido Popular de Núñez Feijóo , el pacificador, haya cundido ejemplo en Navarra. Con el congreso nacional de los populares todavía caliente, la presidenta del partido en la Comunidad foral, Ana Beltrán , no ha dudado en mandar unas cuantas andanadas a J aime Ignacio del Burgo , a quien le acusa de no se sabe qué. Previamente, el exdiputado había expresado públicamente su opinión, nada halagüeña, sobre la presidencia de Beltrán. No es la mejor forma de salir de un congreso, vender unidad y encontrarte con lo contrario.entre sus cabezas más visibles, porque ni son muchos ni su futuro está para tirar cohetes. Y si la gresca continúa, pocas ganas le va a quedar al socio principal de Navarra Suma para dar continuidad a esta fórmula electoral.