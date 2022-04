"El gran peligro para España es tener a un gobierno rehén de la extrema izquierda y del rancio nacionalismo"

Diario de sesiones en las Cortes españolas del 5 de mayo de 1910. Pablo Iglesias, fundador del PSOE: “Este partido está en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; fuera de la legalidad cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones”. Toda una declaración de intenciones. Las cloacas gubernamentales, lideradas por el PSOE, no dudaron en recurrir al terrorismo de Estado para combatir el terrorismo de ETA. La Justicia condenó a un ministro de Interior (José Barrionuevo) y a su secretario de Estado (Rafael Vera) por el secuestro de Segundo Marey y por un delito de malversación de caudales públicos para la financiación de los GAL. Más. Dos ex presidentes del PSOE de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán; una ex ministra de Zapatero, Magdalena Álvarez; y otros 16 ex altos cargos de los gobiernos socialistas, entre ellos seis ex consejeros -Álvarez incluida-, idearon una red clientelar para disponer y otorgar a discreción cientos de millones de euros -679- saltándose todos los controles y todas las normas con el único fin de perpetuarse en su feudo. Sentencia con 19 condenados.

Josu Ternera, que fue número uno de ETA condenado por integración en organización terrorista en calidad de dirigente; condenado por asociación de malhechores, uso de documentación falsa y tenencia ilícita de armas; huido en 2002 para no ser juzgado por la masacre de la casa-cuartel de Zaragoza; formó parte de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. El entonces presidente de esa Comisión, el peneuvista Iñigo Urkullu, dijo que Josu Ternera era un “parlamentario más”.

Tras las elecciones generales de noviembre de 2019, Pedro Sánchez, el que dijo que “no dormiría tranquilo” si aceptaba una coalición con Podemos que hubiera incluido en su gabinete a ministros “sin experiencia de gestión pública”, acuerda con Podemos un gobierno de coalición. Atrás quedaron también las alusiones a Felipe González, por parte de Pablo Iglesias y en sede parlamentaria, diciendo que “tiene el pasado manchado de cal viva”. Pedro Sánchez replicó sentirse muy orgulloso de Felipe González.

Otegi: “Tenemos a 200 presos en la cárcel, y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues votamos”. Otegi, ese personaje que estuvo vinculado a ETA p-m y que fue responsable de la explosión de una gasolinera; de robos de vehículos a mano armada; del asalto al gobierno militar de San Sebastián; que participó en el secuestro del director de Michelín de Vitoria y que por dos veces abandonó la cárcel depositando millonarias fianzas de 400.000 y 250.000 euros (¿de dónde salió ese dinero?), hoy es socio preferente del gobierno de Pedro Sánchez. Y luego tenemos a ERC, partido que sostiene al gobierno del PSOE y que está liderado por un delincuente, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión por un delito de sedición en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos.

Vayamos a Navarra. Al igual que la Justicia argentina ha estado investigando a Martín Villa por los crímenes del franquismo, también tiene abierta una investigación por delitos de lesa humanidad a 22 miembros de Batasuna y a 19 jefes de la banda terrorista ETA, entre los que se encuentra un parlamentario de Bildu, Adolfo Araiz, actual confidente político de Alzórriz.

El gobierno de Uxue Barkos nombró como “Jefe de Negociado de Escuelas de Idiomas y Acreditación” a un etarra condenado a 21 años de cárcel. Cuando fue detenido encontraron en su casa subfusiles, pistolas, amonal, granadas, temporizadores, abundante munición y cuadernos de instrucciones para elaborar explosivos. Fue cesado cuando se destapó la indecencia de su nombramiento.

En la campaña electoral de 2019, Chivite repitió hasta la saciedad: “No vamos a pactar con Bildu, es un compromiso personal mío”. Palabra de socialista. Hoy Bildu, partido en cuya dirección está David Pla, último jefe de la banda terrorista ETA, es el socio presupuestario de Chivite. El PSN agradecía el apoyo de la extrema izquierda entregando a Bildu las alcaldías de Huarte y Estella.

Pues bien. Ahora resulta que, para esos sectarios que se creen que sólo la izquierda tiene bula para pactar con quien le dé la gana, el gran peligro para España es que el partido de Ortega Lara, Vox, que hasta lo que yo sé no tiene en sus filas ni a corruptos, ni a condenados, ni a personas manchadas con delitos de sangre, pase a formar parte de un gobierno autonómico. El gran peligro para España es tener a un gobierno rehén de la extrema izquierda y del rancio nacionalismo, y tener a parte de ese gobierno más cerca de Rusia que de Ucrania. Es precisamente el gobierno de Pedro Sánchez y las concesiones del PSOE a toda esa patulea de insaciables nacionalistas, independentistas y partidos de extrema izquierda lo que está dejando España como un erial sumido en la inflación, deuda, ruina, miseria, delincuencia y descrédito internacional.

“Es cosa notable que los que más hablan son los que menos tienen que decir” (Matthew Prior).

Chon Latienda Urroz. Comentarista política