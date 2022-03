Lecciones, las justas

No tiene suficiente el portavoz socialista Ramón Alzórriz con lo suyo, que se dedica en su tiempo libre a dar lecciones de ética política a los gobernantes de Castilla y León. Está claro que no le ha gustado nada el pacto alcanzado entre PP y Vox para gobernar juntos. “El PP ha cruzado la línea del feminismo, de la convivencia y de la generación de odio”, dice Alzórriz. Y lo califica como el “pacto de la vergüenza”. Habla de cruzar líneas quien gobierna con la izquierda populista y tiene como principal socio a un partido, Bildu, que no condena la violencia de ETA, aplaude a los terroristas cuando salen de la cárcel y a algunos los coloca en la dirección de Sortu. Cruzar líneas es lo que ha hecho María Chivite , ser presidenta gracias a Bildu, después de prometer que nunca lo haría. Cualquier castellano leonés puede expresar su contrariedad por el pacto con Vox; cualquiera menos Alzórriz, Chivite o Sánchez, que no están para dar lecciones.