"La situación en Ucrania obliga al Gobierno de Pedro Sánchez y al conjunto de la oposición a conducirse con compromiso por el bien común"

El contexto generado por la invasión de Ucrania resulta tan dramáticamente excepcional, tan perturbador para los europeos acostumbrados a vivir en la paz, la libertad y el progreso, que no hay estado en el seno de la UE que pueda desentenderse del brutal ataque del régimen de Putin. No pueden hacerlo los gobiernos concernidos e interpelados, pero tampoco las sociedades democráticas. El ‘No a la guerra’ constituye un clamor irrenunciable que concita, sin lugar a dudas, a la inmensa mayoría de los españoles en un deseo y una aspiración que solo pueden compatirse. Pero ese anhelo no puede parapetarse ya a estas alturas tras la ingenuidad de un pacifismo que eluda la responsabilidad histórica en defensa no únicamente de la integridad soberana de Ucrania, sino de los principios y valores más elementales de la convivencia democrática de los europeos. El desafío lanzado por Putin es de tal calibre que llama a la cohesión en torno a una respuesta de Estado identificable, que cobije el desasosiego que invade en estas horas críticas a la ciudadanía. Ello obliga al Gobierno de Pedro Sánchez, con los dos socios que lo integran, y al conjunto de la oposición a conducirse con el compromiso por el bien común que apenas llegaron a exhibir en los compases iniciales de la pandemia. El presidente Sánchez y las dos almas tácticas de Unidas Podemos -las encarnadas por Yolanda Díaz y Ione Belarra- deben renunciar a convertir esta guerra, por legítimas que sean sus discrepancias sobre cómo gestionarlas, en otro motivo de una pugna transformada en hábito. Porque resulta desolador y un punto vergonzante el modo en que el Ejecutivo reproduce sus disputas, con Pedro Sánchez orillando que existan, como si la invasión ucraniana y sus consecuencias políticas, sociales y económicas no se erigieran en un reto muy por encima de los intereses partidarios y particulares. La situación obliga a responder con altura de miras.