Políticos sin palabra

Los políticos están para incumplir sus propios acuerdos. De lo contrario, no se entendería que dos años después de acordar la construcción de una pista cubierta de atletismo, vuelvan a aprobar lo mismo -ni a PSN ni a Bildu les parece importante ni urgente-. La realidad es que no han hecho nada. Sí, engañar con sus palabras al mundo del atletismo navarro. Navarra, junto a Canarias, es la única comunidad sin una instalación de este tipo. Y aún así salen atletas olímpicos como Asier Martínez , que tiene que pelear en invierno contra el frío y el agua para ganar un world indoor tour. ¿Dónde está la consejera de Deportes? ¿A qué se dedica el Instituto Navarro del Deporte? Han pasado dos años y pasarán muchos más. Y la mejor generación de atletas navarros de la historia seguirá desplazándose a San Sebastián o a Zaragoza porque a este gobierno no le parece necesaria una pista cubierta.