"Igual que una pyme puede ser gacela, un autónomo puede ser pyme"

Hoy no vengo a hablaros de fauna ni de mitología. Sino de algo que suena lejano, para que lo veamos mucho más cercano. Las dichosas Startups. El propio nombre recuerda a Startreck, Starwars y demás frikismo del imaginario colectivo.

Por otro lado están las pymes, que todos conocemos. Seguro que algún familiar tiene una pyme o trabaja en una pyme. Representan el 95% de las empresas del país y generan más del 90% del empleo.

Y en esta página quiero que veamos cómo en realidad las startups y las pymes son primos hermanos. Y que las pymes son startups en potencia.

Otro año más la fundación COTEC, de la exministra Garmendia, presenta su informe anual, y habla sobre las empresas gacela. Una empresa gacela presenta un crecimiento anual de más del 20% durante tres años consecutivos. Y me pareció interesante, en parte porque el nombre es catchy y en parte porque son empresas que han generado mucho más empleo estable que el resto de las empresas. Para más inri, la única comunidad autónoma donde crecieron en número durante la pandemia fue en Navarra, de 68 a 76.

Ya están intrigados. “Tengo una pyme y yo también quiero ser gacela”. Pues resulta que la gacela, que no un unicornio -como se llama en el mundo tech a las startups de más de a 1000 millones -, es algo a lo que todas las pymes pueden aspirar. ¿Cómo ser gacela? Vemos que crecieron, lo que no vemos es que se han tecnologizado, que aprendieron a pensar en crecer, y que probablemente hicieron planes a medio y largo plazo bastante ambiciosos.

Pensar en grande es importante. Un ejercicio de imaginación: en 5 años sales a bolsa, o eres el mayor productor de alcachofas del mundo. Y ahora mira los hitos que necesitarías para llegar hasta ahí. Probablemente necesites invertir, exportar, viajar, contratar y tecnologizarte. Una receta sin complejos, “cómo voy a exportar si soy una panadería”, pues abriendo sucursales o franquicias, Starbucks no nació en un día. Tienes que estandarizar sistemas. Esto te hará más eficiente y te hará innovar. Y aunque nunca llegues a bolsa, el crecer te permitirá tener trabajos de más calidad y más atractivos. Y no se trata solo del sector terciario, lo de crecer para crear mejor empleo es aplicable a toda la economía, incluso al sector primario. A un ganadero con 10 vacas no le da para comer, ni para contratar a nadie que le ayude en los 2-3 ordeños que tiene la vaca 365 días al año. Es decir, no tiene vacaciones. Si tiene 1.000 vacas, emplea a gente y todos viven mejor.

Me diréis que una granja no es un modelo de Startup. Y el mundo del Venture Capital (VC) está de acuerdo: una startup debe crecer exponencialmente en ingresos sin tener que crecer exponencialmente en trabajadores. Pero no siempre es así. Miremos el ejemplo de Amazon, que también fue una startup en su día, para crecer necesita emplear a más gente y construir más edificios físicos. Cada startup es un mundo. Así que lo hay que aprender de ellas es su capacidad de financiación para poder crecer. El banco es una herramienta, como también lo son las líneas de financiación de ENISA y otras entidades gubernamentales. Pero en general un banco solo te da el dinero porque lo espera de vuelta.

La alternativa: el socio capital o VC. Buscar a alguien a quien le guste tu equipo y tu proyecto y ponga su dinero para hacerlo crecer contigo. Las startups no tienen miedo de aumentar en accionariado, no se dan participaciones a la ligera, pero lo buscan sin parar, Series A, Series B etc. Algo muy impopular en el mundo pyme: “Perderemos el control de la empresa”. Pues a estos yo les digo que Jeff Bezos solo es dueño del 11% de Amazon, y no parece que le vaya tan mal. Captar VCs es un ejercicio de búsqueda interna: a qué me dedico, qué valor aporto, cómo puedo escalar. También de autoestima: soy bueno en lo mío. Y de validación externa: te dan dinero porque el proyecto convence. Por eso la inversión es clave en la transformación Pyme a Startup.

La tercera pata: tecnologizarse. Yo no existen las empresas tecnológicas, todas las empresas tienen que ser tecnológicas. Tecnologizarse no es solo instalar la nueva versión de Windows, es también hacerse más eficiente, reducir dependencia energética, aumentar la flexibilidad, especializarse, mejorar sistemas. Con los Fondos nextgeneration.com/pymes, ya no hay excusa. Quizás tecnologizarse vaya de la mano de un relevo generacional, gente preparada, gente hasta con MBAs, gente con idiomas, con ganas de crecer. Y piensas, “si yo poco más un autónomo, esto conmigo no va”, te diré: igual que una pyme puede ser gacela, un autónomo puede ser pyme.

Dra. Mar González Franco. Tecnóloga y Neurocientífica