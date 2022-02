No se arregla con verborrea

Hay quienes opinan que si UPN gobernase ahora y la sanidad pública estuviera como está, las calles arderían. Quizás no les falte razón aunque pueda sobrarles algo de exageración. La cosa es que gobiernan otros y la sanidad pública “agoniza”, recurriendo a un término que no dejan de utilizar sindicatos del sector y convocantes de protestas como la manifestación que discurrió ayer por Pamplona. La respuesta a los problemas por parte del Gobierno foral y las fuerzas que lo sostienen está consistiendo en hablar bonito. “La recuperación social y económica debe ir acompasada de una recuperación sanitaria pero con un nuevo modelo sanitario con una mirada vanguardista, transversal, humano y público” (Patricia Fanlo, PSN). “Estamos en un momento de transición para reforzar los mimbres de nuestra sanidad, repensar el sistema, avanzar en lo que nos hace fuertes y desprendernos de inercias que son un lastre. Hace falta consenso y pedagogía” (Ana Ansa, Geroa Bai). “Todos tenemos una vocación clara de ponerle un remedio a esto y el Legislativo no puede limitarse a pedir, también tiene que dar, lo que significa que hay que ser más proactivos” (Mikel Buil, Podemos). “Hay que hacer una línea de trabajo importante, consensuada y participada para el futuro (Txomin González, Bildu). Acaban de leer declaraciones del pasado jueves en el Parlamento. Habría que preguntar a la plantilla del Servicio Navarro de Salud si con tantas palabras van a dejar de sentirse al límite y sin recursos. La sanidad no se mejora con verborrea que requiere del traductor de Google.