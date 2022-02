"¿Cómo sabe Sayas si los cien mil votantes de UPN lo quieren dentro o fuera?"

En poco más de 24 horas hemos oído y leído a cuatro dirigentes políticos lo siguiente: “Los votantes nos quieren dentro”, decía el todavía diputado de UPN Sergio Sayas; ¿cómo sabe si los cien mil votantes de UPN lo quieren dentro o fuera? La presidenta Chivite afirmaba que “el acuerdo con UPN sólo afecta a competencias estatales”; ¿la no reprobación de Maya y el apoyo a las inversiones en Pamplona, son asuntos nacionales? La secretaria general de UPN, Yolanda Ibáñez, decía sobre el déficit de comunicación con los diputados díscolos que “es que no hay que informar de todo”; ¿la dirección de UPN no confía en sus representantes en Madrid para explicarles el acuerdo alcanzado con el PSOE? Uxue Barkos reclamó que “el PSN debía hacer público su acuerdo con UPN, en términos de transparencia y lealtad”; ¿a qué se debe el paripé de la dirigente de Geroa Bai, cuando se ha desvelado que conocía perfectamente los puntos del pacto PSOE-UPN?