Una OPE de Enfermería contra viento y marea

A la consejera Santos Induráin lo que digan las enfermeras le entra por un oído y le sale por el otro. A la queja común de las aspirantes por haber convocado la oposición en plena sexta ola, responde Induráin que se anunció en septiembre, y que aunque se planteó la posibilidad de retrasarla por el aumento de contagios, “todo tiene su coste” y, en este caso, “se ha valorado que era más el coste de alargarla”. ¿Para quién era mayor ese coste? Porque quienes lo han pagado son el 87% de las aspirantes que no ha superado la prueba. A las miles de enfermeras que optaban a consolidar su puesto de trabajo ya no les caben más piedras en la mochila. Casi dos años lleva el personal sanitario en primera línea de combate contra el virus, exhausto y reclamando medidas que Salud no atiende. Y encima, tienen que soportar que les “ayuden” con una OPE en el peor momento y de gran dificultad. Todo son buenas palabras para el futuro, pero el rejonazo se lo llevan.