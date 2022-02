No hace falta ser Carlomagno para darse cuenta de que UPN tenía una oportunidad estratégica y ser protagonista de la actualidad política nacional. Al presidente Pedro Sánchez le faltaban votos para aprobar uno de los proyectos estrella de la legislatura, la reforma laboral, y los dos diputados regionalistas podían ser decisivos. Por una vez, a UPN le correspondía el papel que interpreta a menudo el PNV. Después de dos años y medio de atropellos y ninguneos, cierto, el PSOE se veía obligado a descolgar el teléfono y marcar el número del presidente Javier Esparza. Pero he ahí que aparecen los dos diputados de UPN, primero diciendo que no les apetece nada votar a favor del Gobierno de Pedro Sánchez, y después ejecutándolo. Un auténtico torpedo en la misma línea de flotación de su partido y de su presidente Esparza. Hoy se habla de la crisis de UPN y de las actas de sus diputados.