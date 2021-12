El infierno está empedrado de buenas intenciones. Igual que el final del año: a punto de acabar diciembre, la menda lerenda se espolea con una lista de propósitos más larga que la del Mercadona con la intención de ponerlos en práctica el uno de enero. Vale, el dos. O el tres. Y así me planto en verano con los mismos cinco kilos de más, fumando como un carretero y pagando la cuota de un gimnasio del que he olvidado hasta el nombre. Pero me da en la nariz enmascarada que, tras otra temporada siniestra y coronavírica, echar humo mientras derramo unos muslos flácidos sobre la silla se ha convertido en el menor de mis problemas. Tampoco hablo idiomas. Y, a estas alturas, no me veo solucionando mis asuntos con las lenguas. Con las extranjeras, digo. Con el inglés, especifico. Una es de las que piensa que lo chanela fenomenal hasta que acaba pidiéndole al recepcionista de un hotel de Ámsterdam un ‘plane’ refiriéndose a un plano. Ni las casetes de la BBC en los ochenta ni las clases online en los dos mil han podido conmigo. Soy más impermeable a los idiomas que Omar Montes a Tchaikovsky.

Si algo te da la vida, aparte de canas y disgustos, es saber que una vive más tranquila cuando aprende a renunciar. La renuncia nunca es épica, pero sí liberadora: empiezas por soltarte la faja de la cintura y acabas quitándotela de la cabeza. Bastante tengo con batirme en duelo con el castellano cada tres días como para seguir intentando doblegar un idioma que se me resiste con uñas, dientes y ‘phrasal verbs’. Ya lo dijo la ínclita, y en español chulapo: “Bueno, de verdad. Hasta luego. Da igual. Paso”. Pues eso. Que chimpún. Y que Happy New Year. O Feliz Año Nuevo. Alguno quedará que no hable inglés.