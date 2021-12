"Ventilación y covid"

Casi ya trescientos millones de personas infectadas y más de cinco millones de fallecidos, pese a los ocho mil millones de dosis de vacunas, hacen de la Covid una de las peores crisis de la humanidad tras las guerras mundiales, por no hablar de la debacle económica para futuras generaciones o el deterioro de la salud mental, ya que en el año primero del Covid hubo un récord histórico de suicidios, desde que hay registros. Se hablará de estos años como Antes de Pandemia, A.P. y Después de Pandemia D.P.

Hace más de un año que comenté aquí que el virus de la Covid es respiratorio, que está en el aire, si bien no se defendía aún por las instituciones. La transmisión de enfermedades por esta vía ambiental ha sido muy estudiada, los virus no viajan solos, sino que son transportados en microgotas o aerosoles que pueden llegar a nuestros pulmones. Esta vía ha sido reconocida por los científicos y la inhalación es una de las principales vías de transmisión en esta pandemia que no se acaba. Las estrategias para cortar la transmisión son fundamentales para su control. Recuerdo al principal virólogo alemán decir, desde el principio, que no salía para meterse en interiores. Evidentemente, las mascarillas y la distancia interpersonal son muy importantes, pero hay un factor clave que a veces se escapa y es la ventilación, que no se le ha dado la importancia sanitaria que se debía.

Ya desde los ochenta, catedráticos de la Universidad de Harvard hablaban de no subestimar el poder del ambiente. La ventilación, obligatoria en España desde los ochenta, a veces se diseñaba de modo poco satisfactorio y no conseguía su cometido de buenas tasas de ventilación y renovación de aire. Al estar ligada al ahorro energético, llevaba a recircular el mismo aire caliente en los edificios y no introducir aire frío exterior. Todo ello ha quedado al descubierto con la pandemia.

La eliminación del virus no será rápida, pese a la vacunación en los países desarrollados y seguirá siendo un reto. Debe ponerse en valor la importancia de la ventilación y filtración del aire interior y el control de su calidad. Las publicaciones científicas ahora nos hablan de que la mayoría de contagios son por contacto estrecho en interiores y que el riesgo en el aire libre es muy bajo y a larga distancia solo ocurren ocasionalmente. Creo que son conclusiones lógicas y muy importantes a tener en cuenta para la prevención, independientemente de que a futuro o eso creo yo, se descubra algún otro factor que ahora se nos escapa.

Es sabido que en el aire se diluyen más los contaminantes, por eso ventilamos las casas y los espacios como medida higiénica. Ya se avisaba que con la llegada del invierno y al estar en interiores podría empeorar la situación. Se trata entonces de intentar conseguir interiores bien ventilados y a ser posible con el aire tratado, con medidas de calidad del aire, para que las posibilidades de contagio se igualen en lo posible a las de exteriores. La transmisión va a ocurrir en lugares de poca ventilación, inadecuada calidad del aire y por supuesto si además se incumplen otras medidas como la distancia, el aforo o el uso de la mascarilla. Debemos tenerlo en cuenta. De ello se deduce que debemos dar la importancia que merece a la ventilación, a la calidad del aire que respiramos y que los edificios deben diseñarse para asegurar condiciones higiénicas y no solo ahorro energético, la tecnología existe, pero quizás no se ha cuidado en los últimos tiempos. De hecho, se ha modificado la legislación para incrementar las condiciones e inspecciones de los conductos de aire y asegurar su buen estado higiénico, tenemos derecho a un ambiente sano. Tanto los ciudadanos, como los proyectistas, los mantenedores de sistemas de ventilación y la propia Administración con sus controles, deben tenerlo en cuenta para evitar contagios, la adecuada ventilación es una medida fundamental y hay que darle el valor que merece.

Teresa Ferrer Gimeno. Jefa de Sección de Sanidad Ambiental