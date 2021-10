El PSN de Chivite se encomienda a Bildu para sacar adelante los Presupuestos de Navarra en 2022. Rota la baraja con el principal partido de la oposición, solo le queda la opción de la izquierda abertzale -por tercer año consecutivo-. Esta es la senda marcada por los representantes del sanchismo foral, que no encuentran sentido alguno a las críticas por pactar con quienes no condenan el terrorismo, independentistas, anexionistas y anticonstitucionalistas. Sobre la mesa de negociación, la política fiscal y la lingüística. Ayer, el sindicato cómplice de Bildu se manifestó frente a la sede socialista del Paseo de Sarasate para presionar por el decreto del euskera. Es lo que tiene pactar con alguna gente. Ya no sorprende la buena disposición del Ejecutivo de Chivite de negociar las propuestas de Bildu, en contraposición a los diez minutos que duró la reunión con Navarra Suma. Suena a que está todo atado y bien atado desde agosto de 2019.