España ya está situada en el nivel de riesgo bajo de la pandemia de covid-19 al reducirse la incidencia a menos de 49 casos por cada 100.000 habitantes, una cota que no se registraba desde julio de 2020. Con todo, la letalidad media de la última semana sobrepasa las cuarenta muertes diarias, una cifra que hoy parece no impresionar pero que resulta estremecedora y que recuerda que el virus no ha desaparecido y que es necesario seguir manteniendo las prevenciones marcadas. Más de 36,8 millones de españoles tienen la pauta completa de vacunación con dos dosis, una en el caso de Janssen (77,6% de la población) y más de 37,7 millones han recibido al menos una inyección. Pero la situación no es homogénea: mientras algunas comunidades han alcanzado la nueva normalidad en términos epidemiológicos - Navarra ha recuperado estos días las fiestas en la calle de varias localidades y los encierros- otras siguen teniendo un número de casos diarios más elevado. Ahora ya se plantea la administración de una tercera dosis y se estudia si hay que combinar este tratamiento con la vacuna de la gripe, que podría reactivarse este año. La comunidad internacional empieza a tomar conciencia también de que el problema no se habrá disipado hasta que la vacunación alcance a todo el mundo. De momento, el 46% de los habitantes del planeta ha recibido al menos una dosis; pero África apenas alcanza el 7%. El riesgo de nuevas mutaciones del virus, que quizá no respondan a las vacunas actuales, sigue siendo una temible realidad. En este contexto, se inicia la recuperación socioeconómica cuando se acaba de conocer que la pobreza severa alcanza ya a los seis millones de españoles (2,5 millones más que en 2018), según Cáritas y la Fundación Foessa, en buena medida a causa de la pandemia. Es de esperar que la reconstrucción y la modernización que se inician, gracias a los recursos comunitarios, mejoren los equilibrios sociales, hoy desoladores, pero de momento las medidas son insuficientes. Parece que se ha salido del pozo, pero con cierta desorientación que no permite grandes certezas para el futuro. Un futuro muy arduo al que se llega con un inquietante desunión política que dificultará la respuesta a los retos.