"Desaguisado de Geroa Bai con el euskera"

Mira que estamos acostumbrados a que el euskera sea campo de batalla en esta tierra y no conseguimos sacarlo de ahí. Pero que sea Geroa Bai la que levante la voz ahora para denunciar que la Oferta de Empleo Público de Enfermería no reconoce el euskera como mérito es el colmo. El colmo de la desfachatez disfrazada de falsa preocupación para la galería. Porque si hoy el inglés puntúa como mérito y el euskera no en la zona mixta (situación anómala, claro que sí) es, precisamente, a causa de los excesos de Geroa Bai durante el cuatripartito que presidía Uxue Barkos. Fueron sus desatinos lingüísticos lo que nos han llevado a esta situación de vacío normativo. Oiga, que fue el Tribunal Superior de Justicia el que tuvo que anular la regulación de Barkos. ¡Qué la responsabilidad es suya! No me quieran aparecer ahora como adalides de la nada. Que además han sido incapaces de llegar a un acuerdo con su socio del PSN para arreglarlo en dos años