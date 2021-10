"Malos tiempos para el alquiler: si eres propietario, ya eres sospechoso..."

La ley de vivienda que ha colado Unidas Podemos por la gatera que ha abierto el PSOE tiene un futuro más que incierto. Una norma intervencionista, al más puro estilo bolivariano, abocada al fracaso, como lo demuestran experiencias cercanas como la de Barcelona, donde la alcaldesa Ada Colau ha conseguido agravar aún más la crisis del alquiler imponiendo una rebaja en los arrendamientos. Una ley que su cumplimiento depende de las autonomías y de los ayuntamientos, que el PP, donde manda, ya ha advertido que no la ejecutará y además la recurrirá al Tribunal Constitucional. ¿Qué es un piso vacío? ¿Y una zona tensionada? Malos tiempos para alquilar pisos. Si eres propietario, ya eres sospechoso. Si no lo alquilas, el ayuntamiento te cruje con un impuesto desorbitado; si lo alquilas, al precio que diga la autoridad... Y hay que dar las gracias de que no te lo ocupen, porque estará más protegido el okupa que el propietario. Cosas de esta España.