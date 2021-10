"Vaya par de gemelos: el portavoz Alzórriz y el vicepresidente Remírez"

Vaya par de gemelos. El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, y el vicepresidente del gobierno, Javier Remírez, argumentando por qué Navarra necesita un medio público -pagado con el dinero de todos-. El portavoz lo justificó porque está en el acuerdo de legislatura -el pacto con Geroa Bai y Podemos-. Como si el contenido de ese pacto hubiese caído del cielo, sin que ellos tuvieran nada que ver. Como si fuese una boutade de Podemos que al gobierno le toca acatar. Y no hay más que hablar. El vicepresidente cree que sería bueno ese medio público para impulsar el sector audiovisual navarro. Al gobierno vasco ETB le cuesta 150 millones al año; al gobierno aragonés, Aragón TV, 50 millones. ¿Cuánto va a costar a todos los navarros esta juerga? No les importa porque disparan con pólvora del rey. Y si hay que dar una vuelta de tuerca fiscal, se da, total, somos los últimos en el ranking de IRPF, los que más tributamos. Ya no podemos perder más posiciones.