"Hay que ahorrar en médicos para despilfarrar en una televisión o lo que sea, pública"

A la consejera de Salud, Santos Induráin, le vale con que Navarra no es la comunidad que va “peor” en las listas de espera, ya que en tiempos medios de espera en cirugía es la 12 comunidad y en consulta, la 7. Valiente consuelo. Hasta hace dos telediarios teníamos la mejor sanidad del país. Cuando no saben cómo meterle mano a un problema, le ponen la etiqueta de “estructural”. Que traducido viene a ser sigan esperando sentados. La consejera se lava las manos y endosa la responsabilidad del aumento de las listas de espera a la huelga de médicos y al covid. Y asunto resuelto. Las listas se desbocan y los pueblos claman por la falta de médicos en las consultas. ¿Y cuál es la solución de Salud? La telemedicina. Creíamos que el objetivo era recuperar presencia en los centros de salud y mirar a los ojos de los pacientes. Pues no, telemedicina para una población rural con medias de edad de 70 y 80 años. Hay que ahorrar en médicos para despilfarrar el dinero de nuestros impuestos en una televisión o lo que sea, pública.