“Esporrín, Asiron y compañía se permiten jugar a arquitectos con el único fin de paralizar la ejecución del proyecto del Paseo de Sarasate”

Los concejales de Bildu, PSN y Geroa Bai de Pamplona dicen que no les gusta el proyecto redactado por los técnicos municipales -arquitectos y arquitectos técnicos- para la reurbanización del Paseo de Sarasate. Una propuesta que recoge elementos de los tres proyectos finalistas del concurso de ideas. Esporrín, Asiron y compañía se permiten jugar a arquitectos con el único fin de paralizar la ejecución del proyecto, no vaya a ser que toque inaugurarlo en vísperas de las elecciones de 2023. Esto sí es electoralismo del malo, impedir mejorar la ciudad, incluso penalizando a los ciudadanos. Porque, además, no aportan alternativa alguna, salvo el deseo del PSN de construir una plataforma única, que significa la tala y desaparición de 76 ejemplares de árboles de gran valor ambiental y patrimonial. Que lo asuman y lo digan: optamos por fulminar el arbolado. Los técnicos municipales se lo han advertido. Pero no ha habido respuesta por los aprendices de arquitectos.