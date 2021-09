"La Mancomunidad no puede meterse en las casas ni en las bolsas de basura"

El hecho de que se trate de una acción pionera “en todo el Estado”, no significa que sea buena. ¿Por qué una tarjeta electrónica con los datos de sus poseedores para depositar la basura en el contenedor? ¿Qué datos se van a extraer y con qué fin? Quien está concienciado en el reciclaje, en separar lo orgánico del resto, igual le da abrir el contenedor con una llave que con una tarjeta. Y quien no está concienciado, ni hace uso de la llave, ni hará de la tarjeta. ¿Por qué se va a reciclar más con tarjeta? ¿Por miedo? La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona tendrá que convencer a los ciudadanos de las bondades de la separación de residuos, pero sin meterse ni en sus casas ni en sus bolsas de basura. Y menos poniendo un policía municipal junto al contenedor para verificar que se cumple con lo establecido. Como si no tuvieran trabajo que realizar. Al menos prometen no sancionar por meter papel de aluminio en el contenedor de papel y cartón.