"Javier Enériz, el Defensor de la N-121-A"

Javier Enériz, Defensor del Pueblo que lleva ya ocho años de prestado, se ha convertido de oficio en el Defensor de la N-121-A. Los grupos parlamentarios siguen sin encontrarle sustituto y él continúa haciendo informes. Y tiene razón cuando señala en su último dictamen que si realmente se pretende dotar de seguridad la N-121-A, no debería renunciarse a su posible transformación en autovía en un futuro, como lo han defendido otras muchas personas, reconocidos ingenieros de Caminos incluidos. Si se trata de la seguridad. Porque si se trata de aquilatar los costes, es otra cuestión. El consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, no se muestra partidario de la alternativa 2+2; recuerda a cuando el Gobierno de Sánchez no era partidario de las mascarillas... porque no había existencias. Ciriza tampoco es ahora partidario de una autovía... porque no hay presupuesto. Y la mayoría de los alcaldes de la zona tampoco reivindican la mejor solución y más segura... porque son de Bildu.