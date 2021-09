"Ahora no sabemos cómo ni dónde colocar la estación del TAV"

No es serio. Ha pasado más de la mitad de la legislatura y ahora nos dicen que el proyecto para la construcción de la nueva estación del TAV en Echavacoiz es poco menos que inviable. ¿Ahora se han dado cuenta? ¿Han tenido que pasar dos años para volver a la casilla de salida? La presidenta Chivite insiste en su compromiso con el desarrollo del “Tren de Altas Prestaciones” (creen que con esta denominación rebajan el impacto del TAV), pero la realidad indica lo contrario. En más de dos años no les ha dado tiempo para firmar un convenio con el Ministerio de Transportes donde se estipule financiación y plazos. Y ahora no sabemos cómo ni dónde colocar la estación. Si el PSIS de Echavacoiz es inviable, la alternativa tendría que estar ya sobre la mesa. Pero más parece que este gobierno, colgado de los hilos de Bildu, no tiene ninguna prisa. Mientras, la urgente intervención urbanística en Echavacoiz seguirá esperando. Y el alcalde de Pamplona, en los fosos de la Ciudadela.