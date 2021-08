Las dudas en los socios son entendibles con un proyecto que compromete al club rojillo durante los próximos 50 años

El fútbol español, como el de todos los países, ha sufrido económicamente con la pandemia ya que la ausencia de público ha producido unas pérdidas irrecuperables. Según la UEFA, la crisis costará 8.000 millones en dos temporadas. Ante esta situación, el fondo CVC Capital Partners ha ofrecido una aportación económica: el proyecto LaLiga Impulso consiste en una línea de crédito de 2.668 millones de euros a los 20 clubes de primera división y 22 de segunda, a devolver a bajo interés durante 40 años a cambio del 10,95% de los beneficios de LaLiga en los próximos 50 años. Osasuna votó ayer favorablemente al acuerdo, algo que no ha gustado a una gran parte de la masa social, y ahora lo someterá a la aprobación de la Asamblea. Las dudas en los socios son entendibles con un proyecto que compromete al club rojillo durante el próximo medio siglo, y sobre el que falta todavía mucha información. La celeridad en firmar el acuerdo no ha ido acompañada de una necesaria reflexión compartida, en un asunto que genera especial sensibilidad en los aficionados. Desde el primer momento, el Real Madrid se opuso frontalmente a la oferta de CVC, que enajenará una parte significativa de la autonomía de los clubes, y anunció acciones civiles y penales; el Barça se ha sumado a esta negativa, y asimismo la Federación Española de Fútbol ha anunciado medidas jurídicas. Para sortear el escollo, LaLiga profesional y CVC han cambiado su oferta de forma que quedarán intactos los derechos de los clubes que no se hayan adherido a la operación: Madrid, Barcelona, Athletic y Oviedo. Los dos grandes de la liga española no se conformarán con esta solución de compromiso al considerar el club blanco que “se regala a unos inversores el futuro de 42 clubes usando una estructura engañosa” y el azulgrana que la operación no ha sido suficientemente contrastada con los clubes y que queda afectada parte de los derechos audiovisuales de todos los clubes para los próximos 50 años”. Las instituciones que gestionan el fútbol español no parecen encontrar la zona de consenso con los grandes clubes, celosos de su autonomía e intereses propios y en absoluto dispuestos a embarcarse en aventuras que cuando menos presentan un futuro incierto.