“En las cuentas que presenta Hualde caben las preguntase que los propios grupos del Gobierno hacen para propaganda del Ejecutivo”

Se acaba el curso y toca rendir cuentas. El presidente del Parlamento, Unai Hualde, presentó la memoria del curso político que termina, que julio y agosto son meses inhábiles, y la Cámara no celebra sesiones ordinarias hasta septiembre. Nos apuntamos a las vacaciones escolares. La ventaja de ponerse uno mismo la nota es que tira para arriba con alegría. Excelente, y más porque no cabe. Hualde destacó que en las “funciones de impulso y control al Gobierno” ha habido 951 preguntas, 468 más que el año anterior. Está bien. Pero la cantidad en ningún caso es sinónimo de calidad. En esa cuenta caben las preguntas que los propios grupos del Gobierno hacen para pura propaganda del Ejecutivo. Pulir y sacar brillo para salir en la foto, pero control poco. De lo que no habla la memoria de Hualde es de la falta de información y de transparencia que ha denunciado la oposición. Eso sí que es preocupante y motivo de suspenso. Queda pendiente para septiembre.