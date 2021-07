Ya está en la calle la lista del morbo. El ‘Sálvame’ de la Hacienda foral en el que se ha convertido un listado de morosos que va ya por su quinta edición en Navarra. Servir sirve de poco, pero por insistir que no quede. De la poca eficacia que tiene este escarnio público basta decir que el 92% de los “retratados” este año ya lo estaban el año anterior. Y lo que queda, que hay quien ya no se acuerda ni que está fichado… 673 personas y empresas que en total adeudan 320 millones de euros. Vamos, que la lista de morosos no está teniendo el impacto que se buscaba en el contribuyente. Que es para lo que se creó y no para el cotilleo de patio de vecinos. Lo grave es que, con pandemia de por medio, en un solo ejercicio la cantidad que adeudan los grandes morosos ha aumentado en 16 millones. Lo verdaderamente efectivo para luchar contra el fraude y recaudar el dinero cuanto antes es que Hacienda cuente con los medios necesarios para perseguirlo. Las listas, mejor para los discos y los libros más vendidos.