"Navarra Suma o UPN; juntos o separados"

He ahí el dilema: Navarra Suma o UPN. El debate ya está aquí. Y todavía quedan dos años para las elecciones. “¿Quién dice que UPN solo no puede lograr los escaños de Navarra Suma?”, se pregunta el líder de UPN y de la coalición, Javier Esparza. Es una pregunta sin respuesta. En este debate se pondrán sobre la mesa multitud de sentimientos, unos a favor y otros en contra; unos apelarán a las siglas históricas y otros a la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos; por un lado irán los nostálgicos y por otro los prácticos... Esta discusión, sin embargo, es para sociólogos y matemáticos, porque de lo que se trata es de saber la fórmula con la que el centro derecha obtendría más votos y más escaños. Si juntos o separados. Porque quien todavía crea que desprendiéndose de las siglas del PP, el PSN va a caer rendido a los pies de UPN, sigue en Alicia y el país de las maravillas. Y quien piense que el PSN no va a pactar con todo el que sea necesario, Bildu incluido, para seguir en el poder, que ponga ya pies en tierra.