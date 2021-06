Actualizada 25/06/2021 a las 06:00

El Gobierno de Chivite ya lo ha conseguido. Los centros de educación diferenciada han tenido que claudicar. Y las familias que llevan a sus hijos libremente a estos colegios, también. Les obligan a convertirse en centros mixtos para seguir recibiendo dinero público. Acaban de anunciar que el próximo curso convertirán en mixtas sus aulas de 1º de Primaria. Pero Bildu, Podemos e I-E no se conforman, les puede su pensamiento sectario en contra de un modelo que eligen 4.000 familias en Navarra. Según Marisa de Simón (I-E) han perdido una oportunidad de transformarse en lugares de convivencia, por entender que la separación de niños y niñas no favorece nada. Por más que insistan, nadie ha demostrado que la educación diferenciada sea peor educación, ni que forme a niños machistas. Y a nadie que no quiera se le obliga a recibirla. Lo que realmente les apetecería es hacer desaparecer estos centros de un plumazo. Les molesta la libertad que ejercen los demás cuando no coincide con la suya.

