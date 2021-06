Actualizada 23/06/2021 a las 06:00

Viven en su mundo. Para la presidenta Chivite los indultos a los líderes independentistas pueden ser una “buena vía para solucionar un problema político que hay en Cataluña”. Cómo no. Lo dijo la víspera Pedro Sánchez y Chivite se suma a la tesis de Moncloa. No vaya a ser que se molesten en Madrid. Adornan el lenguaje como si eso fuese suficiente para cambiar la tozuda realidad. Si en Cataluña hay un problema político, es porque hubo quien decidió unilateralmente convocar un referéndum ilegal y hacer saltar por los aires la convivencia y el marco constitucional. Por eso están en la cárcel. El secesionismo es insaciable, por más que Sánchez y sus palmeros no se quieran enterar. Basta observar la soberbia y el desprecio con el que los principales líderes del independentismo han acogido la medida de gracia. Ni se han movido un ápice de donde estaban ni han mostrado el más mínimo signo de arrepentimiento. Al contrario que Sánchez, que prometió una cosa para hacer ahora la opuesta. En su línea.

