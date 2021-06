Actualizada 22/06/2021 a las 06:00

Cabría esperar que tu club saliese a defenderte de los tiranos de las redes sociales, que desconocen el significado de democracia, de libertad de opinión y de expresión. Pero no. Mejor no enfrentarse a los nuevos inquisidores de la modernidad, que en sus camisetas acostumbran a llevar retratos de indeseables, pintan pancartas vergonzosas y cantan a coro mensajes intolerables. Chimy no falta el respeto a nadie por ponerse una camiseta. No todos los que ahora le atacan pueden decir lo mismo. ¿Acaso está por contrato la obligación de seguir una línea ideológica para no ser lapidado por los intransigentes que todos conocemos? Y Osasuna, callado, ante el maltrato a uno de sus jugadores estrella en este lodazal en el que se han convertido las redes sociales... Aunque pensándolo bien, quizá mejor ignorar los exabruptos de tanto descerebrado con mucho tiempo libre y nada mejor que hacer. Su sectarismo les hace olvidar que el rosarino siempre salta al césped de El Sadar a darlo todo. Hasta sus ligamentos cruzados.

