"Si alguien cree que esto es Madrid, se equivoca; y si piensa que es Cataluña, también; esto es Navarra"

Actualizada 16/06/2021 a las 06:00

Segundo año consecutivo. El navarrómetro no preguntará sobre la gestión del Gobierno de Chivite. No interesa saber qué opinan los navarros sobre el funcionamiento de los socios del tripartito, cuatripartito o pentapartito; o por el grado de conocimiento y valoración de los consejeros y consejeras del Ejecutivo... En realidad, el único objetivo de los grupos políticos con la realización del navarrómetro es conocer la foto fija que pasado el ecuador de la legislatura da el sondeo electoral. Y a partir de ahí, insistir o redirigir las estrategias partidistas y posicionarse bien para afrontar con las máximas garantías los comicios forales de 2023. Si alguno de ellos cree que esto es Madrid, se equivoca; y si piensa que es Cataluña, también. Esto es Navarra, y los movimientos tectónicos en la política foral son más lentos, se cuecen a fuego suave. Aunque cualquier pequeña variación puede poner patas arriba la correlación de fuerzas y obligar a pactos inverosímiles. Y si no que se lo pregunten al PSN.

¿Te interesa la opinión? Ahora puedes recibir nuestros boletines. Por un lado, las mejores firmas de Diario de Navarra y, por otro, el análisis de la semana de la mano de Luis Sanz y Yulen Garmendia. QUIERO RECIBIRLO