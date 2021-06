"Se le olvidó a Chivite recordar en el comité regional con quién gobierna"

Actualizada 15/06/2021 a las 06:00

La presidenta de Navarra y líder socialista, María Chivite, quiere repetir en el próximo gobierno y al frente de su partido. Lógico. No se puede tener más con menos. Sus 11 parlamentarios son los mismos que obtuvo el PSN tras el castigo por el caso Urralburu y compañía. Ni uno más. La diferencia es que aquel partido tenía muy claro qué líneas rojas no se podían cruzar, y el de ahora las ha cruzado sin que le haya temblado las piernas. No es como para echar las campanas al vuelo. Sus 11 votos necesitan de los 9 nacionalistas de Geroa Bai; los 7 soberanistas de Bildu; y los 3 de Podemos e I-E. Así que la “fortaleza” del proyecto socialista se sustenta en los cimientos del nacionalismo vasco. Se le olvidó a Chivite recordar en el comité regional de este fin de semana con quiénes gobierna. Porque igual que Sánchez, a Chivite le gusta gobernar, no importa con quién. La secretaria general del PSN lo que no olvidó fue dar las gracias, de manera especial, al portavoz Alzórriz y al diputado Cerdán. No hay nada más que decir.

