"Los presidentes del Athletic se creen que no hay vida fuera de Bilbao"

Actualizada 04/06/2021 a las 06:00

Los presidentes del Athletic vienen cortados por el mismo patrón. Ahora es Elizegi, pero antes fueron Urrutia, Macua, Lamikiz, Arrate... Todos ellos creen que Osasuna está para surtir de jugadores a San Mamés. Y encima, hay que darles las gracias. Después de robar al cascantino Jesús Areso con malas artes en 2017, una de las grandes promesas de la cantera rojilla, ahora Osasuna se la ha devuelto con intereses. El presidente del Athletic dice que es un “error” del jugador volver a Pamplona. No pueden evitar ese tono de superioridad, de hermano mayor que se cree que no hay vida fuera de Bilbao. El “error”, por no decir la falta de humanidad, es dejar a un chaval de 20 años, con todo el futuro por delante, un año entero en la grada por no aceptar la renovación. No ha sido alineado ni un minuto, como castigo. Osasuna se ha sentido tantas veces ninguneado por el club de Ibaigane que llena de satisfacción poder robarle una perla de Tajonar.