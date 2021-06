Actualizada 01/06/2021 a las 06:00

A los 21.000 navarros de los distintos colectivos profesionales que estaban en el limbo, de espera, comienzan a ponerles la segunda dosis de la AstraZeneca o Pfizer. A la carta. La estrategia seguida por el Gobierno de Sánchez, y también por el de Chivite, se parece mucho a la que pusieron en marcha con las mascarillas en los primeros compases de la pandemia. Las mascarillas no eran necesarias. En este momento, si te pillan sin mascarilla, no te libras de una buena multa. La realidad es que cuando afirmaban que no eran necesarias, querían decir que no había para todos... Y ahora, por qué los gobiernos recomiendan la segunda dosis con Pfizer y sacan a relucir, en diferido y con muy mala fe, los trombos causados por la AstraZeneca. Es la vieja y vergonzosa táctica de meter miedo en el cuerpo a la gente. Ardides intimidatorios. La realidad, otra vez, no es sanitaria. Es logística, escasea el suministro de la vacuna británica. No hay más.

