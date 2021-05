"Partidos que se manifestaban por la gratuidad de las autopistas, ahora legislan para cobrar en las autovías"

Actualizada 28/05/2021 a las 06:00

Qué lejos queda aquel eslogan de “la A-15 gratis, ya”. Han pasado un par de décadas. No había una legislatura en la que no se reclamase el rescate de la autopista con dinero público. Pero la tortilla ha dado la vuelta y partidos que se manifestaban por la gratuidad de estas vías, ahora legislan para cobrar en todas. La Diputación de Guipúzcoa ha ido de avanzadilla, poniendo peajes al transporte en algunos tramos, a pesar de los varapalos recibidos por los tribunales. Sigue erre que erre y anuncia que se pagará en toda la N-1 y en la autovía de San Sebastián, desde Berastegui. Para no ser menos que Guipúzcoa, el Gobierno de Chivite prevé el cobro de peajes a los camiones en cinco autovías de la Comunidad foral: la A-1, A-10, A-15, A-68 y N-121-A. Y el Gobierno de Sánchez acaba de comunicar a Bruselas el compromiso de introducir peajes en las autovías para reducir el déficit en carreteras. “El que usa paga” es su argumento. ¿Pero lo aplicamos a todo o a lo que interesa?