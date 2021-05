Actualizada 21/05/2021 a las 06:00

El informe ‘España 2050’ que presentó el jueves Pedro Sánchez pretende constituir una referencia para centrar la reflexión y el debate sobre el futuro de nuestro país. Aunque la percepción de que se reduce a una acción de comunicación gubernamental haya devaluado su importancia. Máxime cuando el anuncio se produce días después del batacazo socialista en Madrid. Tampoco resulta fácil que el contenido de un documento que preconiza la “gobernanza anticipatoria”, frente al cortoplacismo de la política dominante, se haga valer cuando su promotor no renuncia a aprovechar la mínima oportunidad partidaria. El líder de la oposición Pablo Casado mostró inmediatamente su escepticismo ante la propuesta de Sánchez. Se trata de un documento para ahondar en la investigación especializada y animar la discusión política. Aunque evidencie carencias importantes.

Empezando por la necesidad de prever para los próximos treinta años ciclos recesivos en la economía global, tensiones geopolíticas de alcance y cambios de valores. El informe señala el qué de una manera voluntarista, no se detiene en el cómo. La posibilidad de que España transite hacia una economía del conocimiento y de la innovación dependerá de nuestra capacidad para desasirnos del patrón de crecimiento del que no pudimos desprendernos tras la anterior crisis. España 2050 se quedará en un mero acto publicitario si el Gobierno trajina los fondos europeos entre la confusión y la opacidad. Sánchez enfatizó que el informe no es “de Gobierno”, sino que pretende ser “de Estado”. Para ello La Moncloa debería depositarlo en el Congreso con el ánimo de que se constituya una comisión o una ponencia permanente a partir del documento sin que el Ejecutivo se desentienda de sus conclusiones. El deterioro del clima político ha llegado a tal extremo que los partidos, cegados por una polarización extrema en la que todo vale, ni siquiera distinguen entre los grandes asuntos de Estado que exigen un frente común en defensa de los intereses nacionales. Un panorama, que unido a las urgencias inmediatas que afronta el país, hace difícil un ejercicio de prospección de tal magnitud.

