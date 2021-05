Actualizada 13/05/2021 a las 06:00

Octubre de 2019. El Tribunal Superior de Justicia anula la aplicación “imperativa” del euskera como mérito para cualquier plaza que no tenga un perfil obligatorio en esta lengua. Una sonora bofetada a la regulación del cuatripartito presidido por Barkos. Por discriminatorio. Y ahora, a los socialistas, no les viene bien elaborar una nueva norma, porque incomodaría a su principal socio de gobierno, Geroa Bai. Y a Bildu. Hasta ahora han sido los tribunales quienes han puesto freno a la utilización política del euskera en Navarra, como acaba de hacer el TAN, al anular la valoración generalizada del euskera como mérito en el Ayuntamiento de Villava. O exigir su conocimiento para un puesto de cocinero. “Ni racional ni proporcional”, dice el TAN, por no calificarlo de sectario y de atropello a la igualdad de oportunidades. El PSN no puede dilatar más el nuevo decreto del euskera, y va a tener que optar por dar satisfacción a las políticas sectarias o por ser justo con los navarros. No hay otra salida.

