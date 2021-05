“Cómo es posible que no podamos reunirnos en casa más de seis convivientes, mientras Messi monta una fiesta en su casoplón”

Actualizada 05/05/2021 a las 06:00

Vivimos tiempos contradictorios. Cómo interpretamos si no, que el 2 de mayo la presidenta madrileña Díaz Ayuso permitiese la celebración de un festival taurino en la plaza de Las Ventas, con espectadores, y la ministra de Sanidad Darías niegue a Osasuna -y al resto de equipos- la posibilidad de abrir el Sadar para que sus socios puedan ver a los rojillos en este final de temporada. O cómo definimos la presencia de ministros en las manifestaciones del 1 de mayo, organizadas por los sindicatos, mientras se prohíben otras concentraciones en la calle. Y por qué en los torneos de tenis Conde de Godó en Barcelona o el Mutua Madrid Open se permite la entrada de público, y en el estadio de Larrabide se prohíbe la presencia de unas decenas de espectadores. Y cómo es posible que no podamos reunirnos en casa más de seis personas no convivientes, mientras Messi monta una fiesta en su casoplón con 30 o 40 invitados, dijei incluido, y los mossos todavía no se hayan enterado. Y se extrañan del hartazgo de la gente.

Te puede interesar

¿Te interesa la opinión? Ahora puedes recibir nuestros boletines. Por un lado, las mejores firmas de Diario de Navarra y, por otro, el análisis de la semana de la mano de Luis Sanz y Yulen Garmendia. QUIERO RECIBIRLO