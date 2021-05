Serios y con las ideas claras

Actualizada 03/05/2021 a las 06:00

P EÑA y Albisu han llegado a la final con total merecimiento. Han hecho un partido muy serio desde el principio, sin grandes exhibiciones, pero con las ideas muy claras en la cancha. En el caso de Altuna-Mariezkurrena yo creo que el campeonato se les ha terminado haciendo largo, han llegado con menos frescura de la que los rivales.



Para mí una de las claves del partido ha estado en cómo han enfocado el juego Peña y Albisu. Ellos han sido los que han marcado el ritmo del partido, y se han sabido repartir muy bien el trabajo, y lo han hecho de una forma muy constante. Al principio tenían muy claro que debían evitar a Jokin de cualquier manera, y lo han conseguido.



Creo que el campeonato le tiene que ser muy útil a Jon Mariezkurrena. Yo le he visto dominado durante gran parte del partido, y creo que con la izquierda tiene que mejorar cosas. Ayer no solo es que le pegase Albisu. Peña II es un delantero largo, y también le ha obligado. A Jon le ha costado jugar contracorriente, y cuando se pega desde el siete y medio o el ocho no es una cuestión de dominar, sino de saber sufrir. Y eso se consigue con tiempo y experiencia.



¿Y la final? Elezkano-Zabaleta han sido los grandes dominadores del campeonato, y en los días clave siempre han marcado la diferencia. Para mí son superfavoritos. Pero cuidado, porque ser superfavorito a veces es contraproducente. Y más contra Peña II-Albisu, que ya han demostrado que son una pareja que va con las ideas claras al frontón y que sabe repartir muy bien el trabajo.



Goñi III, tetracampeón del Parejas.

