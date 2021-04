Un último esfuerzo contra la covid

Actualizada 25/04/2021 a las 06:00

La cuarta ola de la pandemia se está dejando sentir de forma muy irregular en España, con comunidades autónomas, como Navarra, muy por encima de la media nacional de incidencia acumulada a 14 días, sin que las nuevas restricciones haya impedido un fuerte aumento de contagio, y otras en riesgo bajo, con el virus bajo control. Confiados en que se haya alcanzado o esté a punto de alcanzarse el pico de esta nueva embestida y con la esperanza de que la vacuna ponga fin a esta pesadilla, la eficacia en la lucha contra la covid no depende en exclusiva del acierto de las medidas aprobadas en cada momento, sino sobre todo de una disciplinada respuesta de la población en el cumplimiento de las acciones preventivas en vigor. El control en este sentido por parte de las instituciones es susceptible de mejora, aunque nunca podrá llegar al extremo de colocar un policía en cada calle o vivienda, por lo que la responsabilidad individual y colectiva resulta primordial. Después de más de trece meses de limitaciones, el hartazgo de la ciudadanía es fácil de entender. Pero no puede servir de coartada para bajar la guardia. Máxime cuando la experiencia demuestra que relajar la tensión, comportarse a ratos como si el virus no existiera, equivale a concederle vía libre para que se propague, poner en riesgo la salud propia y la de cuantos nos rodean, y retrasar el final de una emergencia sanitaria sin precedentes en un siglo. Nada más peligroso que resignarse a contemplar como inevitables las muertes y las infecciones que todavía causa. La irrupción de las vacunas permite atisbar por fin una salida a la crisis. Acelerarla al máximo es una obligación compartida por los poderes públicos y el conjunto de la sociedad. Ese objetivo prioritario obliga a agilizar cuanto sea posible el proceso de inmunización. Pero también a realizar un último esfuerzo ciudadano en la erradicación de la pandemia mediante el escrupuloso respeto de las disposiciones establecidas. Un esfuerzo que ayudará a salvar vidas y, además, se verá recompensado con un próximo restablecimiento de una normalidad parecida a la previa a la pandemia.

