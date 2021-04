Actualizada 23/04/2021 a las 06:00

Era cuestión de tiempo. Si Sánchez había decidido crear una comisión de expertos para diseñar una reforma fiscal, que no es otra cosa que el aval para un incremento de los impuestos, el Gobierno de Chivite no tardaría mucho en imitarle. Y ayer, la consejera de Economía, Elma Saiz, anunció la creación de un comité para estudiar el sistema fiscal de Navarra. Entiéndase, para meter de nuevo la mano en los bolsillos de los contribuyentes. Subida sobre subida. Porque en la pasada legislatura, el gabinete de Barkos colocó a la Comunidad foral a la cabeza de la fiscalidad nacional, analizado y dicho por el Colegio de Economistas de Navarra. Los navarros con rentas entre 16.000 y 45.000 euros son los que más IRPF pagan de España. ¿Los que menos? Los de Euskadi. Para esto sirve la autonomía fiscal navarra, en manos de determinados grupos políticos, para propinar un peor trato a sus contribuyentes. No se trata de ingresar más, sino de racionalizar los gastos, de trinchar tanto michelín presupuestario.

