Bildu y la trama del PP

Actualizada 20/04/2021 a las 06:00

Habría que hacer un ejercicio de amnesia colectiva de los últimos cuarenta años para creer la preocupación de una organización, como EH Bildu, por la “trama” de financiación del PP y sus ramificaciones en Navarra. No tienen otra cosa mejor que hacer en el Ayuntamiento de Pamplona, que reclamar la investigación por las “contradicciones” entre el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo y el expresidente José María Aznar. Y los concejales del PSN y de Geroa Bai se suben a ese carro de Bildu, como si los tribunales y los jueces no estuvieran haciendo su trabajo. Ni socialistas ni nacionalistas se han preguntado por la historia financiera de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna... Y es que hay cosas que no tienen un pase, como oír a representantes de Bildu pedir que se investiguen tramas financieras, pagos de impuestos y toda clase de injusticias. Tienen mucho pasado por limpiar, como para preocuparse por el de los demás.