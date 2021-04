Actualizada 17/04/2021 a las 06:00

Va a resultar que la situación pandémica de Pamplona es culpa del alcalde Maya por colocar un gran pañuelo rojo en la fachada consistorial y por la presencia del primer mandatario en la misa del 7 de julio en honor a San Fermín. Asiron (Bildu), Leuza (Geroa Bai) y Esporrín (PSN) no quieren que Maya vuelva a ir a la misa de San Lorenzo. Asiron va más lejos, le sugiere al alcalde que si quiere ir a misa, que vaya a otra iglesia. Como si la asistencia de Maya a un acto religioso por San Fermín pusiera en peligro la salud de los pamploneses. Ya saben el dicho de que cuando el diablo no tiene qué hacer, con el rabo mata moscas. ¿Dónde pone que un alcalde no pueda ejercer de alcalde, con las debidas medidas de seguridad y restricciones que llevamos sufriendo más de un año? ¿De verdad creen Asiron, Leuza y Esporrín que si no se llega a colgar de la fachada del consistorio un símbolo sanferminero, los botellones y las fiestas de los jóvenes hubieran desaparecido? No se lo creen ni ellos.

