Actualizada 17/04/2021 a las 06:00

Porun beso, yo daría lo que fuera. De la flaca o de la gorda. Me da igual. Aunque solo uno fuera. Mientras suena en mi cabeza el estribillo de aquella canción con la que el fallecido Pau Donés, de ‘Jarabe de palo’, ensalzaba las virtudes de aquella “tremendísima mulata”, no dejo de pensar en cuánto tiempo llevo sin besar a alguien que no sea mi marido y mis hijos. Y eso cuando se dejan. Porque al adolescente ya no le achuchas tan fácilmente. Más de un año sin estrujar a mis padres, mi hermana, m