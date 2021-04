Actualizada 15/04/2021 a las 06:00

El Consejo de Estado ya hizo un “demoledor” informe sobre los criterios para la gestión de los fondos europeos del Gobierno de Sánchez. Que, además, lo ocultó al resto de los grupos políticos, hasta que no tuvo otro remedio que darlo a conocer. El Ejecutivo de Chivite, como alumno aventajado de las políticas de la Moncloa, no informa de los criterios de distribución, relaja los controles con el argumento de acelerar los proyectos y no cuenta con la fuerza política mayoritaria. Y como colofón, o estás conmigo y me apoyas, o estás contra Navarra y los navarros. Sin transparencia y sin participación, la gestión del dinero que viene de la Unión Europea puede convertirse en un auténtico mercado persa. La simplificación de procedimientos y las modificaciones legislativas para una gestión más eficaz de los fondos requiere acuerdos y claridad. Y no vale con plublicitar dos oficinas creadas ad hoc para los fondos Next Generation.

