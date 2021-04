Actualizada 09/04/2021 a las 06:00

Inquietud, desconcierto, inseguridad, preocupación, dudas... y así podríamos llegar hasta el final de la columna. Cómo no vamos a estar desconfiados después del desbarajuste creado con la vacuna AstraZeneca. Primero la limitaron a los menores de 55 años, después la suspendieron un ratito para hacer alguna comprobación, más tarde subieron el límite hasta los 65 años y ahora la acotan a los de entre 60 y 65 años... Tiempo al tiempo, porque ésta no va a ser la última decisión. Y entre bandazo y bandazo, 21.000 navarros y navarras que han recibido la primera dosis, en el limbo. Como para no cabrearse. Nos quieren tranquilizar repitiéndonos el estribillo de que los beneficios son mayores que los riesgos. Y que hasta una aspirina tiene efectos secundarios. Ya. Entonces, si es tan segura, para qué arman la de san Quintín con tanto tumbo, años para arriba, años para abajo. Y Sánchez prometiendo 33 millones de inmunizados a finales de agosto.

