Actualizada 08/04/2021 a las 06:00

Llega el maná europeo en forma de millones, de 148 millones. Y el Gobierno de Chivite acaba de anunciar la construcción de colegios y centros de salud, el impulso de inversiones para la creación de empleo, la economía verde y la digital. Pero se requiere criterios en la elección, participación y transparencia. Y esta parte de la ecuación se olvidó en la presentación del programa elaborado por el Gobierno foral. Ni la presidenta Chivite, ni la consejera Saiz, ni el consejero Irujo explicaron con qué criterios se eligieron unos colegios y se desecharon otros; por qué unos centros de salud sí y otros no... Existen informes que así lo avalan o han primado intereses partidistas y políticos. Hay que ser muy riguroso y explicarlo muy bien para que no haya quien piense que a su pueblo se le ha discriminado. En esto consiste la transparencia, no en crear órganos y oficinas con sus respectivas placas en las que luce la palabra “transparencia”. El reparto de 148 millones lo exige.

