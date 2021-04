Actualizada 07/04/2021 a las 06:00

Con los antecedentes de mentiras, falsos discursos y promesas incumplidas, todavía hay a quien le quedan ganas de hacer pronósticos sin hacer previamente acto de contrición por tantas falsas expectativas. El presidente Pedro Sánchez se asomó ayer a las pantallas de la televisión para prometer que el 70% de los españoles -33 millones- tendremos puesta la vacuna a finales de agosto; y descarta prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo... Y si el 31 de agosto, en lugar de al 70% se ha vacunado al 50%, pues no pasa nada; y si el 9 de mayo la situación epidemiológica aconseja continuar con las restricciones de movilidad, pues tampoco pasa nada. Yes que venimos, ni más ni menos, que de incumplir el objetivo de llegar a abril con el 80% de los mayores de 80 años vacunados. La aparición de Sánchez en la pequeña pantalla para mostrar la puerta de salida de la pandemia, no es nuevo. Igual tiene algo que ver con las elecciones madrileñas.

